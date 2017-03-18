金門區漁會選舉 53名當選人出列

金門區漁會第19屆會員代表及漁民小組長首次與台灣地區同步選舉，今（18日）順利選出33位會員代表及20位漁民小組長。縣府副縣長吳成典、秘書長林德恭及建設處長李斌、副處長王垣坤等人分別偕漁會理事長吳安樂前往各投開票所視察，並慰勉選務工作人員辛勞。

這項選舉自上午8時至12時，在各鄉鎮村里及漁會的25個投開票所投票選舉。此次具選舉資格的漁會會員有5682人，參與投票人數1447人，投票率為25.47％。登記參選會員代表候選人共有47人（應選33席）；漁民小組長登記參選候選人20人（應選25席）。

投開票過程順利圓滿，其中汶沙里代表出現同票數，經抽籤後由許玉治當選。金門區漁會將擇期再進行理、監事選舉。

會員代表當選人名單：梁水陣、劉紹軍、吳緣真、許玉治、王詩智、關景普、陳忠飛、吳安樂、陳呂淑女、陳期城、張欽華、陳財福、陳水義、劉秀華、陳蓮、洪例卿、李水思、許寶羡、許丕漢、董瑞生、李明梨、洪木建、王明宗、許吟銓、蔡淑娥、許績才、蘇清錬、吳國右、洪嘉麟、洪嘉宏、洪清潭、洪思源、陳宗團。

漁民小組長當選人名單：蔡素芬、陳麗美、陳惠玲、黃秀英、楊鳳美、鄭盈盛、呂國泉、呂淑貞、陳玉秀、陳德雄、江春梅、楊麗美、李沛柔、徐寶玲、周珠雪、倪振國、鄭倪佩輝、陳麗玉、黃彩虹、呂清盼。

(中時)