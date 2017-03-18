美前財長鮑爾森：美退出TPP嚴重錯誤 中方參與對各方有利

美國退出TPP是嚴重錯誤，中國若加入TPP談判，對各方都有利。（陳柏廷攝）

面對美中貿易長期失衡，美國鮑爾森基金會主席、前財長鮑爾森昨表示，中美關係關鍵在雙邊貿易，呼籲雙方重新審視雙邊貿易問題，擴大彼此開放；他更直言，美退出TPP是嚴重錯誤，若中方能參與TPP談判，對各方都有利。

由大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017」年會，昨在北京釣魚台國賓館舉行；昨日上午的分論壇，邀請北京清華大學國家金融研究院院長朱民主持，與鮑爾森共同討論「川普時代的中美關係」。

「中美貿易關係是雙邊關係壓艙石」，鮑爾森指出，隨著中國融入全球供應鏈，中資企業應該更多地在美國投資，獲得市場准入，增加美國就業機會。中方也需進一步開放，加大美對中出口，在美創造更多就業機會。

談及美國總統川普揚言對中發起「貿易戰」，鮑爾森直言，美國退出TPP是嚴重的錯誤，中國參與到TPP談判中對各方都有利。貿易形象如今已被扭曲，開放可以讓各方受益，關鍵在於如何讓貿易更加均衡。中國加入TPP意味著要提高自身的貿易標準，消除非關稅壁壘、促進競爭。

不過，鮑爾森認為，目前是重新啟動和審視中美關係的好機會。美中關係與兩三年前相比，更加困難和複雜，但也更加重要。「我們面臨重大的挑戰，但也要看到背後巨大的機遇，需要雙方有技巧地處理中美關係」。

鮑爾森表明，即將舉行的「習川會」不只影響兩國關係，也會影響全球各項事務；中美雖面臨諸多棘手問題，特別是朝核問題等區域安全問題，但依然存在許多有利條件，例如提勒森訪問北京，以及他對中美關係複雜性的掌握。

而鮑爾森也不忘向北京高層喊話，並提出3點建議。他呼籲，中美之間一定要找到一些共同利益的領域，樹立積極動能，盡快獲得初步成果；還要跳出既定思維，雙方都需用非常規手段和工具實現目標；最後則是，重新審視雙邊經貿關係。

(中時)