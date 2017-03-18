美前財長鮑爾森：美退出TPP嚴重錯誤 中方參與對各方有利
面對美中貿易長期失衡，美國鮑爾森基金會主席、前財長鮑爾森昨表示，中美關係關鍵在雙邊貿易，呼籲雙方重新審視雙邊貿易問題，擴大彼此開放；他更直言，美退出TPP是嚴重錯誤，若中方能參與TPP談判，對各方都有利。
由大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017」年會，昨在北京釣魚台國賓館舉行；昨日上午的分論壇，邀請北京清華大學國家金融研究院院長朱民主持，與鮑爾森共同討論「川普時代的中美關係」。
「中美貿易關係是雙邊關係壓艙石」，鮑爾森指出，隨著中國融入全球供應鏈，中資企業應該更多地在美國投資，獲得市場准入，增加美國就業機會。中方也需進一步開放，加大美對中出口，在美創造更多就業機會。
談及美國總統川普揚言對中發起「貿易戰」，鮑爾森直言，美國退出TPP是嚴重的錯誤，中國參與到TPP談判中對各方都有利。貿易形象如今已被扭曲，開放可以讓各方受益，關鍵在於如何讓貿易更加均衡。中國加入TPP意味著要提高自身的貿易標準，消除非關稅壁壘、促進競爭。
不過，鮑爾森認為，目前是重新啟動和審視中美關係的好機會。美中關係與兩三年前相比，更加困難和複雜，但也更加重要。「我們面臨重大的挑戰，但也要看到背後巨大的機遇，需要雙方有技巧地處理中美關係」。
鮑爾森表明，即將舉行的「習川會」不只影響兩國關係，也會影響全球各項事務；中美雖面臨諸多棘手問題，特別是朝核問題等區域安全問題，但依然存在許多有利條件，例如提勒森訪問北京，以及他對中美關係複雜性的掌握。
而鮑爾森也不忘向北京高層喊話，並提出3點建議。他呼籲，中美之間一定要找到一些共同利益的領域，樹立積極動能，盡快獲得初步成果；還要跳出既定思維，雙方都需用非常規手段和工具實現目標；最後則是，重新審視雙邊經貿關係。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。