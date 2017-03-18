網跪求《歌手》淘汰他 蕭敬騰竟發狠這樣威脅
金曲歌王蕭敬騰領軍「獅子合唱團」參加大陸湖南衛視《歌手》（原《我是歌手》），精湛唱功讓歌迷一飽耳福，但近來卻有網友搞笑稱因天氣的關係，希望他被節目被淘汰，而蕭敬騰聽到此說法竟機智神回，讓當地民眾聽了更崩潰，在網上掀起熱議。
蕭敬騰近期參加《歌手》，演唱風格深受觀眾喜愛，怎料最近卻有網友喊話「求求湖南台，趕快把他淘汰掉」，原來是因當地下了近1個月的雨，令大家直呼一定是有「雨神」之稱的蕭敬騰，發揮「雨神」功力所造成的影響。而蕭敬騰昨（17日）抵達長沙準備錄影，在機場被問到此事，沒想到他反而放狠話說：「被淘汰了，我就在長沙買房」，巧妙回應超爆笑，引來其他人搞笑表示「心疼長沙人民3秒」。
(中時電子報)
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