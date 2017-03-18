五月天演唱會串場電影 黃渤助陣搞笑
樂團五月天「人生無限公司」巡演，今晚在高雄世運主場館登場，在演唱會串場電影化身超能力英雄，組成「第五分隊」對抗外星人，金馬影帝黃渤聯手搞笑演出。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會從高雄世運主場館開跑，今晚起連唱4天，耗資新台幣3.6億元打造，共20萬人朝聖。
演唱會串場電影分成4段，由導演陳奕仁操刀，1年多前就集思廣益發動構想，五月天全員集合加入發想過程，內容一改再改，甚至到拍攝當天都還親自改腳本及台詞。
片中五月天化身5位超能力英雄，組成菁英戰隊「第五分隊」，黃渤飾演隊長，但第五分隊與外星人大戰後，因沒經費就失業，各找其他工作，直到黃渤又找上門，希望再集結5人拯救地球，黃渤說，「人生是有限的，但人生的自傳是有無限可能」。
劇情詼諧，五月天所屬的相信音樂表示，黃渤喜劇感太強，拍攝時，五月天在旁邊一直稱讚太厲害。
主舞台以象徵五月天成軍20週年的20座尖塔，打造出14層樓高「人生的移動城堡」，LED用2400片，可變換成30種舞台造型，首次運用「地面LED」舞台技術，LED總面積達3000平方公尺，總重達30噸，更首度採全4K影像拍攝。1060318
(中央社)
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