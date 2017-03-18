新生代砲手聯手開轟 兄弟擊退桃猿

中華職棒季前熱身賽，中信兄弟今天靠著曾陶鎔、許基宏、詹子賢等3名25歲以下的小兄弟同場開轟，13比2擊敗Lamigo桃猿。新生代砲手接班意味濃。

中信兄弟本季由洋教頭掌舵，史耐德（Cory Snyder）在熱身賽調度頻繁，先發打線3打席之後就換人，這場比賽唯獨6棒曾陶鎔、1棒張志豪打完整場。

前2季一軍出賽28場，25歲的曾陶鎔進職棒第3年，在這個春訓頗有企圖心，今天在洲際球場對Lamigo桃猿，敲出個人在官辦熱身賽的第3支全壘打。

24歲的許基宏、23歲的詹子賢分別在第5局、第6局敲出全壘打。中信兄弟全場16支安打包括3轟，以13比2大勝Lamigo桃猿。

洋投伍鐸（Bryan Woodall）是開幕投手人選，這場比賽5.1局壓制桃猿打線，有4次三振、失1分；後續上場的潘韋辰、歐耀宗都沒失分，洪宸宇在9局下被敲二壘安打、失1分。

經典賽國手歸隊，張志豪、林智勝、許基宏、王勝偉、張正偉都有上場比賽。張志豪6打數1安打但吞了4次三振，林智勝有二壘安打送回打點，許基宏開轟表現最佳。1060318

(中央社)