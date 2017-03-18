大陸聯想集團董事長楊元慶 不甘心被稱為傳統產業

新華網18日報導，18日，在由中國國務院研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017年會」上，聯想集團董事長楊元慶在回答「PC會否被智慧手機所取代」時，明確表示並不覺得智慧手機會對PC造成威脅。

楊元慶解釋說，目前還有不少創造性的工作，難以只用「小小的螢幕」去完成。同時，楊元慶坦誠聯想的「擔心」，是來自於智慧終端機時代的到來。

他說：「到時候，智慧終端機無所不在，所有東西都會具有電腦存儲和計算的能力。這才是對我們的威脅。」

由於有觀眾在提問時將聯想歸為傳統企業，楊元慶笑著感慨「不甘心」。

(工商)