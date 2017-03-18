總統、市長交換禮物 出借77坪市長室換42億紅包
總統蔡英文今日出席總統府中部辦公室啟用茶會，宣布將全額補助台中水湳會展中心2期經費；據了解前朝規劃的東側展館，規模58億元由市府自行出資，蔡總統允諾的開發案為林佳龍任內擬定西側展館，總經費42億元，有綠營市議員笑稱「這筆買賣投報比超高，林佳龍根本大賺！」
蔡英文於茶會時提到，上個月中央、地方在台中成立智慧機械推動辦公室，推動製造業升級，而中台灣產業鏈已然形成，卻缺少跟地緣相關的會展中心，為了提供更好的展示空間 ，水湳國際會展中心是中央提供地方協助的重點建設，前瞻基礎計畫做好，產業才能振興。
台中市政府指出，水湳會展中心計畫分為東、西側展館，總攤位規模近5千攤，其中東館佔地6.21公頃，分為展覽棟與會議棟，預算58億元，由市府出資，預計今年10月發包，110年6月完工。
因東館當時提出時，曾因場地過小遭到質疑，林佳龍上任後爭取列入行政院前瞻基礎建設，規劃占地4.69公頃的西館，分A、B、C棟，獲中央全額補助42億元，為符合大型工具機使用，部分區域不開挖地下室，預計110年12月完工。
(中時)
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