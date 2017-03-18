2017東京鐵塔台灣祭 營造九份氣氛
「2017東京鐵塔台灣祭」活動18日至20日在東京鐵塔前廣場舉行，會場上掛著紅燈籠，營造出台灣九份的氣氛，還有受日本人喜歡的小籠包、香腸、牛肉麵、芒果冰等台灣美食。活動首日會場上未開幕已人山人海，每個攤位前都大排長龍。
這個活動是由旅居日本的僑胞和台日企業合作舉辦的，會場上共有23個攤位，介紹台灣觀光產業、觀光、產業、文化等資訊，舞台上還有舞獅、扯鈴、歌手表演等。NHK也報導了台灣祭的開幕盛況。
駐日代表謝長廷18日一早出席了開幕典禮，他致詞表示，「台灣祭活動於2011年開始在東京惠比壽花園廣場舉辦以來，每年都吸引很多人，今年首次在東京鐵塔前舉辦，看到會場上來這麼多人真的很高興！」
「日本電波塔」股份有限公司取締役執行役員(董事)吉成二男表示，「聽說去年在代代木公園舉辦吸引了14萬人，今天是活動的首日，原本是11點開始，但還沒開幕就有那麼多人，感到很驚訝！上個月我也去了九份，就是像這樣的氣氛，期待夜晚的夜市會更精彩，也希望明年也到東京鐵塔舉辦台灣祭活動。」
日本正值3連休假期，會場上有許多攜家帶眷前來的日本民眾，也有許多懷念台灣小吃的台灣僑胞和留學生前來。有日本太太表示，「想來吃吃在日本吃不到的台灣美食，沒想到光排隊就要排那麼久！希望今後多多舉辦類似活動。」
(中時)
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