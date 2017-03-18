磐石會長交接，林佳龍：中部智慧機械與國防航太工業將啟動

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台中市長林佳龍（中）擔任磐石會第19、20屆會長交接監交人，由台灣百和工業公司董事長鄭森煤（左）將印信交接偉詮電子董事長林錫銘。（盧金足攝）

磐石會18日舉行第19、20屆會長交接典禮，蔡英文總統（左五）強調中台灣將在台灣經濟發展新階段扮演重要角色。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（18日）擔任磐石會第19、20屆會長交接典禮監交人，由台灣百和工業公司董事長鄭森煤將印信交接偉詮電子董事長林錫銘，總統蔡英文也到場見證，強調智慧機械及國機國造兩項重大計畫都在中部進行，中台灣在台灣經濟發展新階段扮演重要角色。

磐石會長交接儀式，包括蔡總統、林佳龍、彰化縣長魏明谷、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書等人都到場觀禮。

「中台灣產業界很多是台灣的隱形冠軍！」蔡總統表示，磐石會成員主要是中彰投地區製造業，每一間企業都在不同領域長期耕耘，逐漸奠定領先地位。

她說，政府推動經濟轉型，智慧機械及國機國造兩個重要計畫正在中部執行，引導在地產業升級，帶動就業機會，她號召企業與在地學校發展產學合作計畫，釋出更多實習管道，培養下一個世代所需要的產業人才。

蔡總統也強調，政府是企業最大後盾，行政院提出前瞻基礎建設計畫，不只提振經濟，更藉此打造持續發展的基礎。

林佳龍表示，以台中為核心發展智慧機械與國防航太工業，設置智慧機械推動辦公室、國機國造政策具體啟動，百億投資計畫也簽約定案，清泉崗機場從航空站升格國際機場，創造「客從雙港入、貨從雙港出」商機，還要透過中彰投苗區域聯合治理平台，與彰化縣推展綠能產業，共榮發展。

(中時)