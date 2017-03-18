高雄梓官公墓植樹逾千株 500位親子造林減碳
高雄市政府將梓官區公墓遷移，還地於後代子孫，18日與中油合作，在現場近1公頃空地栽種1280株各式樹苗；市長陳菊表示，市府立下「10年百萬植樹」目標，但現在離百萬株還有段差距，未來將在閒置用地多種樹，務必達標。
梓官公墓2014年底遷移後，地方對現場近1公頃用地相當期待，高市農業局利用今年三月「植樹月」，與中油公司合作造林，今天上午由市長陳菊、中油董座陳金德、屏東林管處長張偉顗、立委劉世芳、邱志偉等人，帶領民眾種下樹苗。
陳菊表示，市府很重視植樹，曾訂下「10年種百萬棵樹」目標，然而她執政至今11年，種下的樹木因遭遇風災折損，去年底為止，高市新種植的樹木為64萬株，離目標仍有距離，未來包括遷走的公墓、學校閒置地均會用來種樹，打造樹木銀行。
陳金德說，中油力挺植樹活動行之有年，2008年起在新北、高雄、澎湖、桃園、台南、台中、花蓮等地，種下各式樹種，至去年全省植樹存活量約13萬3000多株，平均存活率有八成，面積70.6公頃，另外送出18萬株樹苗，為地球盡一分力。
今日植樹地點位於梓官區同安路、梓官路交叉口空地，原有的公墓經過遷葬，只剩下1顆繁茂的榕樹，這場植樹活動吸引不少父母帶小孩參與，一起種下羅漢松、紅花風鈴木、無患子、茄苳、竹柏、黃連木、桃花心木、光臘樹等樹種，未來將由中油認養撫育，預計等一段時間後，當地將會多出一片綠油油樹林。
會後針對志在角逐下屆高雄市長的立委林岱樺接連捲入野保法和關說中油人事爭議引發民進黨內市長初選陰謀論，高雄市長陳菊（前排右）18日面對媒體詢問時嘆氣直言覺得很煩，她表示任何願意為高雄努力的人她都支持，更喜歡人格誠實磊落能夠團結派系的人，若在派系中打轉，用暗黑手段製造紛爭，這種格局不夠格做領導者。
(中時)
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