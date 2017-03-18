裘莉離了小布 新對象驚傳是已婚前夫

裘莉與松頓在2003年離婚。(達志影像)

松頓與現任妻子Connie Angland。(達志影像)

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）感情世界超級精彩，去年結束與布萊德彼特2年婚姻，現在又傳出有新戀情，而對象竟是與她用SM助興的第二任前夫比利鮑伯松頓。

小布被曝自與裘莉婚變後，開始找前妻珍妮佛安妮斯頓訴苦，裘莉也不甘示弱，日前被爆與大她20歲的前夫比利鮑伯松頓愛火重燃。據外媒《radaronline》報導，裘莉與比利鮑伯松頓從未斷了聯繫，只是分開後用不同方式聯絡，而在與小布分開後，兩人來往也越來越多，但裘莉還是專注在慈善事業與小孩上。值得注意的是，比利鮑伯松頓已在2014年再婚。

說起裘莉與比利鮑伯松頓的婚姻，簡直是充滿性與暴力，裘莉曾坦言與前夫有特殊性癖好，會用SM助興，也曾大膽驚爆做愛前會割傷自己，追求高潮，還在結婚時互相把對方的血裝入小瓶子中當墜飾，象徵真愛。

(中時電子報)