花蓮青少年鬥毆 15歲男無生命跡象

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花蓮市殯儀館後方今晚8點左右發生青少年鬥毆事件，一名15歲少年送醫前沒有生命跡象。（張祈翻攝）

花蓮市殯儀館後方今晚8點左右發生青少年鬥毆事件，其中一名15歲少年遭人圍毆，送醫前沒有生命跡象，目前急救當中，警方現場拾獲2隻高爾夫球桿，並帶回一些自稱是被害一方的少年們回派出所問話，警方表示，目前正積極追緝兇手查明案發原因。

(中時)