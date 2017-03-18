15分鐘生活圈 廣州推城市規劃
《廣州城市更新總體規劃（2015~2020）》（簡稱《規劃》）昨日公佈，明確訂定廣州市更新中期目標：到2020年，計劃擴大城市更新規模85~100平方公里，計劃實施完成城市更新規模42~50平方公里。
未來也透過城市更新打造社區15分鐘步行生活圈，也增加保障房的供應；同時探索建立新的城市更新投融資機制，並制定城市更新用地生態補償政策。
《規劃》首次闡述未來城市更新的三大重點目標，分別為：人居環境改善、產業轉型升級以及歷史文化保護。優先推動「一江兩岸三帶」地區及城市重點功能區（特別是三大戰略樞紐和黃金三角區）核心區／啟動區範圍內的條件成熟的城市更新片區及項目。
改善人居環境方面，《規劃》提出，未來制定廣州城市更新社區步行網絡工作方案，透過微改造打通老舊社區內部斷頭路、修復破損路，或透過全面改造建設人行道，串聯設施節點，構建社區步行網絡，打造15分鐘社區步行生活圈。
(旺報)
關鍵字：廣州城市更新總體規劃
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