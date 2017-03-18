林仁語因傷所累 世青賽長曲表現失常

台灣滑冰女將林仁語受傷勢影響，今天在世青賽長曲只獲76.32分，總分125.91分只排21名；薩奇夫娃、本田真凜上演精彩對決，最後薩奇夫娃技高一籌，以破世青紀錄的成績奪金。

2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）15日起在台北小巨蛋舉行，今天的賽程包括冰舞長曲、女單長曲。

林仁語17日在短曲拿下49.59分排在第18名，受到傷勢影響，她在長曲的比賽中，多次在跳躍時出現瑕疵，也發生摔倒的失誤，最後僅拿下76.32分，總分125.91分，只能排在21名。

女單獎牌競爭十分激烈，去年拿下世青女單金牌的日本選手本田真凜（Marin Honda），今天在長曲表現幾乎未出現瑕疵，拿下生涯最佳的133.26分，比賽後她激動的跪倒在冰上，下冰後也興奮的流下眼淚。

稍後出場的俄羅斯選手薩奇夫娃（ Alina Zagitova）在壓力下出賽，但她從容不迫的完成比賽，過程中展現高超的技術與優雅的身段，最後在長曲拿下138.02分的高分，總分208.60分，雙雙打破青年世界紀錄。

最終薩奇夫娃、本田真凜分居1、2名，第3名則由日本選手(土反)本花織（Kaori Sakamoto）獲得。1060318

(中央社)