經典賽國手歸隊 高國輝陳鏞基同場轟

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經典賽後中華隊國手回到母隊春訓，今天在斗六球場統一獅陳鏞基、富邦悍將高國輝都敲全壘打，在台中洲際球場也有中信兄弟許基宏開轟。

獅隊、悍將今天在斗六球場熱身賽，雙方打完9局同樣都是敲8支安打、得6分，和局收場。

獅隊三壘手陳鏞基打第2棒，今天3次上場打擊有2次四壞保送，1次敲出全壘打，1打數1安打，打擊率百分百。挨轟的投手是富邦悍將黃亦志。

高國輝擔任富邦悍將左外野手、打第5棒，今天第2局首次上場打擊時就敲全壘打，之後兩次都是飛球接殺，3打數1安打。挨轟的是獅隊左投林子崴。

悍將隊打線還有兩名經典賽國手，3棒林哲瑄、4棒林益全都是2打數無安打。

投手方面有參加經典賽的包括獅隊王鏡銘、陳韻文，悍將倪福德，這3人分別上場投1局無失分。

另外一地在台中洲際球場的中信兄弟與Lamigo桃猿熱身賽，經典賽國手許基宏敲全壘打，林智勝敲二壘安打送回打點。1060318

(中央社)