UBL》東大奪冠、南華亞軍 下學年度升公開一級
105學年度大專棒球聯賽公開二級，今天（18日）在立德棒球場進行最後一天決賽，兩場比賽都以和局收場，在比較積分和對戰關係後，最終由台東大學奪冠，首度參賽的南華大學則獲亞軍，兩隊將在106年學年度晉升公開一級。
公開二級複賽本月在高雄立德棒球場展開，由嘉南藥大、南華大學、台東大學、稻江學院取得分組前2名晉級4強，16日起進行單循環決賽，最終台東大學以2勝0敗1和（積分7分）拿下冠軍，南華、嘉藥戰績同為1勝1敗1和（積分4分），比較對戰關係後（南華1比0勝嘉藥），由南華抱回亞軍。
台東大學棒球隊於2014年成軍，上學年度在公開二級以季軍作收，今年捲土重來，自預賽起沒有吞過敗戰，合計戰績9勝0敗1和，如願奪冠；由蔡仲南帶領的南華大學棒球隊則是去年才成軍，首度在大專聯賽亮相就拿下亞軍。
大專棒球聯賽設有升降級制，本學年度公開一級最後2名球隊康寧大學和吳鳳科大，下學年度降至公開二級，而在二級奪下前2名的台東大學、南華大學，下學年度將登上公開一級舞台。
公開二級團體獎
冠軍：台東大學
亞軍：南華大學
季軍：嘉南藥大
殿軍：稻江學院
個人獎項
教練獎：台東大學 高克武
功勞獎：台東大學 何俊賢
投手獎：南華大學 王偉軒（18.33局，自責分0）
全壘打獎：南華大學 陳鼎傑（1轟，3分打點）
打擊獎第1名：稻江學院 田仲崴（打擊率4成50）
打擊獎第2名：台東大學 李聖裕（打擊率4成44）
打擊獎第3名：台東大學 林雨力（打擊率4成21）
(中時電子報)
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