大陸2月房價上漲城市數量 較1月大增

我要評比

新華社18日報導，3月18日，大陸國家統計局公布的「2017年2月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況」顯示，新成屋價格較1月份上漲的城市數量，明顯增加，且中古屋市場回溫跡象明顯。

在房價上漲壓力仍大的情況下，熱點城市的房市調控日益加強。17日，以北京、廣州為代表的4大城市，再度收緊房市限購令，新一波收緊政策開啟。

大陸國家統計局數據顯示，新成屋價格上漲的城市數量明顯增加。與1月相比，2月份70個大中城市中，新建住宅價格較1月份上漲的城市有56個，比1月增加11個。分城市看，2月份一線城市新建住宅價格，較1月份微漲0.1％，二線城市上漲0.3％，三線城市上漲0.4％。

(工商)