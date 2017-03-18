廣州荔灣國際社工日 最美義工亮相

最美荔灣社工亮相上下九，在步行街表演節目，17日下午，廣州市荔灣區在上下九廣場舉辦了以“第二屆優秀社工最美義工”暨2017年國際社工日主題宣傳活動。

此次活動分為兩個活動區域，一塊是文藝演出區域，一塊是攤位宣傳區域。文藝演出吸引了眾多市民前來觀看，台上領導、嘉賓分別為“荔灣區十佳優秀社工”“荔灣區最美義工”授牌。本次參與演出的演員全部是社工和義工，他們無私付出，為宣傳社工工作出力。

而在另外攤位宣傳活動主要是圍繞“雙百社工進社區，社工助您更幸福”、“專業社工全民義工”的主題，向現場群眾發放資料、現場諮詢、政策宣傳等方式，向群眾普及社工知識，活動現場共發放宣傳資料1000餘份，接待群眾500餘人次。

據介紹，荔灣區於上世紀90年代就開始社會工作實踐。 1997年，逢源街率先與香港國際社會服務社合作，開創了廣州市社會服務引進香港社會工作專業機構的先河。 2007年，荔灣區在全市率先全面開展社會工作服務，以國家民政部確定的社會工作人才隊伍建設綜合試點區為契機，加強社區建設和大力發展專業社會工作。開展了“一隊三中心”建設、政府購買服務、幸福社區創建、特色社區打造、網格化社區建設、社區民主協商等多項民生工程，為社會工作發展奠定了堅實基礎。

(旺報)