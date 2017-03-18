美國務卿：中美領袖對話重要 指引未來半世紀美中關係

美國國務卿提勒森在北京會晤中國大陸外長王毅表示，美國期待與中國建立一個建設性、有導向結果的關係，強調美中兩國領袖對話，相互了解，引導美中未來半世紀的關係，十分重要。

提勒森表示，美中關係非常正面，建立在非對抗、非衝突，相互尊重上，他期待美中間合作的精神和互惠的機會。中美雙方也都重申決心，將說服正快速發展核武和飛彈計畫的北韓，做出更好的選擇。

中國大陸外長王毅則表示，他與到訪的新任美國國務卿提勒森針對台灣、北韓和中美雙邊貿易等議題進行了「坦率、務實和建設性」的會談；雙方並就安排兩國領導人會面，保持密切溝通。

中國國家主席習近平擬於4月上旬訪美，確切行程和細節，尚待敲定。目前傳出的時間為4月6日和7日，川習會地點為川普佛州住宅。但依禮儀和規格不得低於日本首相安倍晉三訪美，嫻熟人士指出，習近平可能會與安倍相同，先抵華府，再與川普一同前往佛州。

(中時)