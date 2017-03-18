胡志強談城市治理 不爭第一要做唯一

旺旺集團副董事長胡志強18日在北京分享城市治理經驗表示，發展城市特色，不要爭做第一，但要想辦法做唯一。(陳君碩攝)

旺旺集團副董事長胡志強18日在北京分享城市治理經驗，他認為城市發展不用爭第一，但要想辦法做到唯一，並提出4個F，即城市臉孔(face)、城市預算(finance)、城市名聲(fame)和城市信心(faith)，他強調讓市民達到滿足與快樂，就是「以人為本，用愛築城」。

旺旺集團副董事長、前台中市長胡志強18日在北京舉辦的「中國發展高層論壇2017」的「以人為核心的城鎮化」分論壇上發言指出，城市是人創造的，人們發展城市是為了追求更好的生活，再過十幾年，全球600個城市可產生60%的生產力，其中有100個新面孔將會來自中國，這也暗示著將來中國城市的力量有多大。

胡志強用4個F概括城市治理的竅門，即城市臉孔(face)、城市預算(finance)、城市名聲(fame)和城市信心(faith)。城市臉孔就是要讓人走了以後還記得的臉，他以過去引進張藝謀的杜蘭朵到台中、以及台中國家歌劇院成為地標為例，強調城市臉孔的重要。

城市財政，胡志強說，說白了就是城市要有錢，他提及去年大陸的一份調查評估，未來10年兩岸四地最有錢十大城市排名，台中入列，前3名是北京、上海、成都，因此城市的繁榮很重要。此外，城市還要設法創造城市名聲，能讓住在城市裡的人愛這裡，產生城市信心。

胡志強強調，一個城市的發展要有特色，「不要做那麼多第一，你要作唯一，跟人家不一樣，得不了第一就作唯一」，在建設城市的時候要感動人心，讓他對未來有希望，並「以人為本，用愛築城」。

有觀眾詢問大陸的農村發展，如何借鑑台灣的城鎮化經驗，胡志強表示，城鎮化猶如逆水行舟不進則退，除了造橋鋪路，改善社會福利、空氣和水的品質，這些都是提高生活品質，他強調，城市的創造是為了更好的生活，「以人為本」的意思，就是讓居民可以達到滿足與快樂。

(旺報)