遲遲未返家 龍潭警分局行政組長辦公室昏迷
桃園市龍潭警分局行政組長沈政呈17日晚間8時至12時執行春風專案勤務，結束後在分局就寢，但18日和家人約好要掃墓，不料遲遲尚未返家。18日下午3時許家人撥打沈政呈手機，發現沒有回應，以電話詢問龍潭警分局，勤務中心人員到辦公室察看，才發現沈政呈因中風在辦公室內昏迷。
警方表示，發現沈政呈昏迷後隨即送往國軍桃園總醫院急救，昏迷指數達3，稍早結束手術，目前還在觀察中。警方也表示，沈政呈工作認真，近來並無異樣，勤務安排也很正常，將持續關心後續狀況。
(中時)
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