刺激消費 半小時1000隻雞銷售一空
因禽流感肆虐，雞肉買氣直直落，為刺激消費，嘉義縣養雞協會提供2000隻雞於今天在民雄運動公園開賣，半小時內1000隻雞銷售一空，另還加碼1000隻，現場還備有雞湯、茶葉蛋，讓民眾「吃雞肉吃免驚。」
一踏入現場濃濃的茶葉蛋味立即飄了過來，不少大人小孩人手一顆茶葉蛋，吃得津津有味，鳳梨雞湯也擠滿排隊人潮，民眾邊吃邊直呼「雞肉好吃！」
這幾天消息一發布，嘉義縣養雞協會理事長劉世文說，上午9點就擠滿人潮，不到10點2000隻雞銷售一空，半小時就售出1000隻，還緊急加碼1000隻，現場也有免費的鳳梨雞湯、茶葉蛋，讓民眾有得吃有得拿。
劉世文表示，日前爆發禽流感，引得人心惶惶，國內土雞銷售原本每天平均在180萬隻，但因禽流感數量驟減，買氣直落5成，為刺激消費，全省有15縣市都在進行促銷活動。
(中時)
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