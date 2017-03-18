廣州打造微笑白雲機場 真情服務像春風

中國廣州市白雲機場最近打造微笑機場，讓真情服務像春風一樣去溫暖旅客。工作人員也將旅客安檢通道細分，設置「女性安檢通道」、「男性安檢通道」和「晚到旅客通道」，也增設育嬰室和兒童樂園進駐航站樓，改善旅客出行體驗的措施，於細微之處彰顯了廣式服務。

提起最近在白雲機場的出遊經歷，廣州市民李小姐覺得非常感動，她表示今年3月上旬，她從北京出差回到廣州，下飛機後忘記拿行李。等她返回尋找時發現，行李輸送帶上只剩一件行李箱，而一位工作人員默默地守在旁邊。工作人員核對信息之後，對她微笑給予放行。李小姐說：「這一次，我感到白雲機場工作人員的服務工作做得很細緻。」

工作人員告訴記者，今年2月起，考慮到旅客行李需在轉動的行李盤中提取且重量較大，白雲機場地勤裝卸部人員進一步細化和規範行李在轉盤上的擺放。行李「上」轉盤，有更為「標準」的擺放形式和間距，便於旅客快捷提取的同時，減少轉盤慣性帶來的不必要碰撞。

針對平面行李轉盤，裝卸人員把行李箱的輪子轉向轉盤內側，行李把手則面朝旅客，手提包或不規則行李，則按有標籤的一面朝上擺放。而斜面行李轉盤，行李箱的輪子朝向轉盤前進方向，行李把手統一朝後，不規則行李則按標籤朝上擺放。

今年《財富》全球論壇將在廣州舉辦，作為不少中外旅客接觸廣州的第一站，白雲機場的服務水平，成了廣州式服務的一張新名片。白雲機場也成為展示廣州這座城市開放、務實、包容的特性以及中國文化與嶺南文化的獨特平台。

(旺報)