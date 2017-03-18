齊柏林飛船遭控抄襲無罪 原告不服上訴
搖滾天團齊柏林飛船的創作曲「天國的階梯」被控抄襲案，將至少再喧嚷一回合了。提告的迷幻搖滾樂團Spirit的委託律師，已向聯邦法庭提出上訴。
「滾石雜誌」（Rolling Stone）報導，Spirit吉他手蘭迪沃爾夫（Randy Wolfe，藝名是Randy California）的財產信託管理人史基摩爾（Michael Skidmore），委託律師馬洛菲伊（Francis Malofiy）15日向美國聯邦第9巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Ninth Circuit）上訴。
在90頁的訴狀中，原告主張陪審團接收到一連串「錯誤的」指示，是造成去年6月一致判決齊柏林飛船（Led Zeppelin）勝訴的原因。
這起官司的問題核心，在於「天國的階梯」（Stairway to Heaven）這首歌被控開頭幾個小節抄襲Spirit的演奏曲Taurus。馬洛菲伊在訴狀中寫道，陪審團沒有發現這兩首歌「極為相似」，因為他們未獲准聽據傳吉他手佩吉（Jimmy Page）抄襲的Taurus版本。
「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，史基摩爾的律師們也指控審判法官針對版權保護範圍做出一連串錯誤的指示。1060318
(中央社)
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