巴黎機場奪槍 歹徒可能有恐怖主義動機

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法國軍方發言人布呂隆表示，今天在巴黎歐利機場遭射殺的男子，對1名女兵進行「極為暴力的攻擊」以圖奪槍，目前他的父親和兄弟已在調查行動中遭到逮捕。

法國反恐巡邏部隊的這名發言人布呂隆（Benoit Brulon）在談到遇襲女兵時說：「她的表現良好。」

布呂隆接受BFM電視台訪問時說，編制在空軍1個分遣隊的這名女兵在反抗奪槍歹徒時，倒在地上；「然後她的同袍朝歹徒開槍，以保護她和四周人群的安全。」

法國內政部長勒魯（Bruno Le Roux）說，這名歹徒企圖搶奪女兵攜帶的步槍，「但未成功」。當時女兵是與2名同袍在機場巡邏。

但現場1名目擊者告訴BFM電視台，當時歹徒已搶到步槍，並對這名女兵構成威脅。

這名目擊者描述，「這些軍人試圖對歹徒勸說」；並說，當歹徒要逃離現場時，他聽到了2聲槍響。

另1名目擊者說，他在現場聽到的是「3或4聲槍響」。

法界消息人士透露，歹徒的父親和兄弟已被調查人員逮捕，而這是在此狀況下的例行作法。

歐利機場（Orly）南側航廈可能會關閉到今天傍晚，另1航廈則可能較快恢復開放。目前機場內暫停班機降落，所有航班都轉飛巴黎以北的戴高樂機場（Charles de Gaulle）。

內政部發言人布洪戴（Pierre─Henri Brandet）說，這起事件「可能是」恐怖攻擊，但尚未完全確定。

布洪戴對記者說：「其中可能帶有恐怖主義動機，但仍須經過司法系統確認，而司法當局將及時確認。」1060318

(中央社)