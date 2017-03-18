阿里巴巴在馬來西亞設區域分銷中心
路透引述消息人士透露，阿里巴巴將在馬來西亞設立區域分銷中心，預期阿里巴巴董事長馬雲，與馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)，將於下周在吉隆玻的一場活動上，宣布該項計畫。
分銷中心將設在吉隆玻國際機場航空城，該航空城佔地2.47萬英畝，該項目預計將會吸引逾70億元林吉特(122.51億港元)的投資。
馬來西亞正著手打造「數位自由貿易區」，阿里巴巴分銷中心正是該計畫的一部分。
阿里巴巴設立分銷中心將會得到馬來西亞國有機構的協助，但未知阿里巴巴會否向該項目投資。消息人士稱，吉隆玻國際機場已經為阿里巴巴提供設施，讓它嘗試提供分銷服務，若阿里巴巴未來決定擴充業務規模，可能會在航空城未開發地區設立更多分銷中心。
阿里巴巴與納吉布辦公室對此未予置評。
(工商)
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