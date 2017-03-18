盼告別霧霾 北京進入無煤發電時代
大陸北京最後一座燃煤發電機──華能北京熱電廠燃煤機組18日正式停機，這也宣告了北京也因此成為大陸首座全部採用清潔能源發電的城市。
華能北京熱電廠廠長杜成章指出，該燃煤機組停機後，每年可減少燃煤約176萬噸，並減少二氧化硫排放約91噸、氮氧化物排放約285噸、粉塵排放約110噸。
事實上，據中國新聞網報導，為改善空氣品質，北京市政府數年前就發布了《北京市2013-2017年加快壓減燃煤和清潔能源建設工作方案》，提出要建設四大燃氣熱電中心，全面關閉國華、石熱、高井、華能四大燃煤熱電廠。
據報導，目前北京市本地電廠共27座，全部使用如天然氣等較清潔之能源進行發電，裝機總發電量達1126.8萬千瓦。
(旺報)
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