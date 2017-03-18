陸走私穿山甲鱗片 殘殺數達8千

我要評比

大陸近日又傳出有不肖業者走私穿山甲鱗片，其總重多達3.1噸，約殺害5000至8000隻穿山甲，也是大陸海關查獲最大宗的穿山甲鱗片走私，據統計2014年到2016年，就已查獲11.5噸的穿山甲鱗片。

上海海關緝私局外高橋港區分局偵查科陳超表示，大陸黑市穿山甲甲片的價格，1公斤約3000到5000元人民幣，而嫌犯也發現走私甲片能獲巨利，因此鋌而走險。

然而，穿山甲自古就被認為有「打通」的效力，因此許多民眾若遇到癰疽瘡腫、月經停閉、乳汁不順等疾病，穿山甲就被認為是解決良方。至今也有不少產婦仍認為，穿山甲可幫助「下奶」，因此在產後都會燉穿山甲來吃。

據《本草綱目》記載，「鱗可治惡瘡，瘋瘧、通經刷乳」，其意指穿山鱗片，可用於入藥；但由於穿山甲列為保育動物，鱗片不同於其他藥材，不易取得。

對此，台北市永盛堂中藥行老闆莊永昇說：「鱗片可用金銀花、蒲公英、倒地蜈蚣等藥材替代，它們有類似的功效。」

(旺報)