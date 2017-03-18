陳菊很煩 國民黨發言人李明賢：高雄不是你花媽家的

對於民進黨內初選陰謀論，高雄市長陳菊18日面對媒體詢問，嘆氣直言：「我覺得很煩！」而國民黨發言人李明賢18日晚間也在臉書表示，花媽到底在煩甚麼？是對於派系互打的煩，還是對於接班人劉世芳民調偏低在煩？

陳菊表示，任何願意為高雄努力的人，她都支持，但若是一直在派系中打轉，用暗黑手段製造紛爭，「小氣、沒格局、不夠資格做領導者」。

李明賢表示，高雄市舉債兩千多億，平均每人負債九萬多元；而十年來高雄人口成長有限，總人口最快今年就會被台中市超越，台灣第二大城的地位不保，這些都是花媽建設高雄的「政績」。要參選高雄市長的眾家好漢，對這兩項殘酷的數據若要繼續裝聾作啞、不提解決方案，選民豈會買單？

對此，李明賢強調，高雄不是你花媽家的，別在搞甚麼接班那一套，那是反民主的做法。更何況，被視為花媽的接班人，到底是加分還是扣分呢？

(中時電子報)