東京鐵塔變身九份 台灣祭活動人山人海

日本今天起連休3日，東京鐵塔今天起連3天辦「台灣祭」，大紅燈籠高高掛，呈現九份的氛圍。現場人山人海，美食飄香，許多攤位前大排長龍，有人說要排2小時才能見到美食。

東京鐵塔台灣祭實行委員會舉辦台灣祭活動，是為了向台灣表達感謝與友好，並促進台日交流。今天主辦單位邀請到駐日代表謝長廷、木更津市市長渡邊芳邦等人舉行敲酒樽儀式，宣布一連3天的台灣祭活動開始。

謝長廷致詞時表示，這是第4次舉辦台灣祭，第1次是在東京惠比壽花園廣場舉行，之後華僑團體等陸續舉辦，這是能讓日本人更了解台灣的重要活動。

他說，活動不僅有美食、文化、音樂，這次還重現著名的夜市、很多日本人造訪過的台灣九份景色也在東京鐵塔廣場重現。期待透過這樣的活動，讓台灣與日本的交流、相互理解能更深化。

經營管理東京鐵塔的日本電波塔公司執行董事兼觀光本部長吉成二男致詞表示，聽說這次是台灣祭第4次辦，去年在代代木公園舉辦時吸引約15萬人。今天台灣祭開幕時間是上午11時，但一下子現場已擠得水洩不通，讓他感到很驚訝。

吉成說，這幾年來，有很多台灣遊客造訪東京鐵塔展望台，日本人訪台的旅客喜歡去吃美食、賞風景。上個月，他才去過九份，今天真的在東京鐵塔廣場重現九份的氛圍，到了晚上，景致更美，希望明年、後年也能續辦。

會場擺設的攤位所推出的台灣美食多，包括小籠包、珍珠奶茶、牛肉麵、芋圓、芒果雪花冰、花生捲冰淇淋等，另外也可買到台灣農特產。現場可聽到很多人在問工讀生「請問還要排多久？」因為幾乎每個攤位前都大排長龍。

有3名旅日的台灣女生正排隊要買刈包，她們上一攤排隊買了香噴噴的炸雞排，排了1多小時；但聽到日本放送協會（NHK）等媒體報導明天遊客會更多，這幾位女生開心地說：「還好我們今天來」。

東京鐵塔台灣祭實行委員會委員長詹德薰表示，這次活動推出的美食他都很想推薦。今天參加活動的商家當中，有人是首度將金門高梁酒進貨到日本，在今天販售、讓遊客試飲，大家喝得很高興。這次活動，中華航空、長榮航空也都參加、發傳單，這對招攬日本民眾到台灣觀光將有很大助益。

活動現場也提供台灣觀光、自然景觀介紹。表演節目有舞獅、台灣歌手吳婉真、二胡創作歌手里地歸、台灣劇團「台灣 舞鈴」等的表演。1060318

(中央社)