五月天高雄開唱 怪獸氣喊開除石頭
樂團五月天「人生無限公司」巡演今晚開唱，吉他手石頭向粉絲喊話「你們才是老闆」，但吉他手怪獸說「我是老闆」，口渴要石頭拿水來，結果石頭自己喝掉，讓怪獸氣喊「開除」。
五月天成軍20週年，LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會從高雄世運主場館開跑，今晚起連唱4天，耗資新台幣3.6億元打造，主舞台以象徵成軍20週年的20座尖塔，打造14層樓高「人生的移動城堡」。
石頭表示，演唱會是人生無限公司，大家都喊五月天老闆，「其實你們才是老闆，我們是下屬」；怪獸笑回「我是老闆，我口渴了，石頭拿水來」，石頭乖乖拿水過去，沒想到是自己喝掉，讓怪獸氣喊「開除」。
冠佑被稱為財務部主管，當他說完要大家把今天當尾牙，立刻被團員虧尾牙就要發年終，要冠佑負責年終，冠佑解釋還是應徵者，不是職員，應該不用發。
唱完「離開地球表面」，主唱阿信說，大家抱怨在台北小巨蛋不能跳，但到高雄也沒跳得比較高，「被你們騙了」，直喊「搖滾區的，我確定都沒有跳」，向粉絲喊話剩下的歌要好好把握，接著唱抒情歌「如果我們不曾相遇」。
結果台下歌迷狂跳，讓阿信直呼場面超怪，但他喜歡，開玩笑稱以後小巨蛋會貼出公告不准唱「三天三夜」和「如果我們不曾相遇」，又大喊不要浪費高雄場地，邊跳邊唱「溫柔」，馬上大嘆太累了。
一直坐著打鼓沒跳的冠佑點歌唱「擁抱」，被其他團員拱下來跳，換阿信打鼓，冠佑真的邊跳邊唱一小段，但立刻投降喊「不行」，逗笑全場。1060318
(中央社)
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