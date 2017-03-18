達欣率先搶進冠軍戰 裕隆獲聽牌優勢

SBL達欣今天開賽就取得領先，最後以75比63擊敗璞園，率先闖進冠軍戰；另一場比賽，裕隆以65比59擊敗台啤，距冠軍戰也已「聽牌」。

第14季超級籃球聯賽（SBL）季後賽次輪，今天在板橋體育館進行，今天賽前台北達欣工程以3勝1敗領先桃園璞園建築，裕隆納智捷與台灣啤酒則在前4戰中各拿2勝。

達欣、璞園之戰，璞園開賽命中率不佳，讓達欣首節以20比8領先；次節前段達欣手感依舊，璞園靠戴維斯（Quincy Davis）與簡浩聯手搶分，上半場達欣僅以35比33領先璞園2分。

下半場戴維斯與布拉（Sim Bhullar）相互牽制，達欣靠周儀翔適時的連續得分，在前3節打完以54比46領先璞園；末節達欣始終保持領先，最終以75比63擊敗璞園，以4勝、1負成績率先搶進冠軍賽。

達欣今天4人得分破10分，其中以拿下20分、16籃板的布拉最佳，璞園則以攻下全場最高25分的戴維斯最搶眼。

裕隆、台啤之戰，雙方上半場戰成29比29平手，裕隆在第3節要到領先，最終以65比59獲勝，在系列戰以3勝2負「聽牌」，明天再贏就能繼達欣之後，闖進本季的冠軍戰。1060318

(中央社)