陸擬在黃岩島建監測站 菲憂防空識別區

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中國大陸地方官員表示將在黃岩島興建環境監測站，引起菲律賓政府關切，菲國分析人士更警告，這可能是中方宣布防空識別區（ADIZ）的前奏。

總統府馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天表示，「我們已向中國大陸當局提出查詢，了解黃岩島環境監測站報導的真實性。」

陸媒「海南日報」最近報導，三沙市今年計劃實施海島修復工程，包括推動黃岩島環境監測站前期工作。

菲律賓前外交部長雅賽2月下旬才說過，中國大陸國家主席習近平曾親口向總統杜特蒂承諾，不會把黃岩島修建為人工島，菲方對此的解讀是，中方不會在黃岩島新造任何設施。

黃岩島距菲國呂宋島馬辛洛克鎮以西約124浬，依聯合國海洋法公約，位於菲國專屬經濟區範圍內，2012年菲中船艦的黃岩島對峙事件，成為菲國決定將南海爭議提交國際仲裁的最後一根稻草。

南海仲裁案菲國法律團隊重要成員、最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）警告，「一旦大陸在黃岩島蓋好環境監測站，將可透過雷達站監控整個南海，下一步恐怕就是宣布防空識別區。」

卡皮奧說，屆時區內的航行與飛越自由將會受到影響，中方甚至可能會以紅旗9地對空飛彈執行防空識別區任務。

他提到，中國大陸於1987年以協助聯合國教科文組織（UNESCO）測量船為名，在永暑礁（Fiery Cross Reef）設置了氣候雷達，但於2014年至2015年間，卻把氣象站擴大成270公頃大的軍事基地。1060318

(中央社)