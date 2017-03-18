陸二線城市吸引上海大學畢業生創業、落戶
中新社18日報導，「2017年上海春季人才交流洽談會暨長三角地區應屆大學畢業生擇業招聘會」，18日在上海舉行，越來越多的上海應屆大學畢業生，選擇到中國二線城市創業、落戶。
當日的招聘會是今年入春後，上海最大規模的招聘活動，有530家企事業單位參會，其中，上海單位408家，現場提供1.1萬餘個工作機會。
上海市教育委員會相關負責人在招聘會現場透露，2017年上海大學畢業生約18.7萬人，其中，研究生4.7萬人， 大學生9.2萬人，專科畢業生4.8萬人，比去年畢業人數增加約9000人，事業單位需求量在增加，工作機會數量也在增加，就業情況穩定。
值得關注的是，以往的應屆生，不管戶籍是否在上海，大都願意留上海工作，江蘇、浙江一般作為第二選擇。但由於上海生活成本高、就業壓力大等原因，現在越來越多應屆畢業生，已將創業、落戶工作地轉為二線城市。
(工商)
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