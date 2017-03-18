海軍飛彈快艇疑與娛樂漁船發生碰撞 17人均安

被碰撞的娛樂漁船。（圖／黃靖惠翻攝）

娛樂漁船北洋號。（圖／黃靖惠翻攝）

光華六號飛彈快艇資料照，非新聞事件快艇。（圖／本報資料照片）

海軍光華六號飛彈快艇今晚7時許疑似在基隆北方11浬海域，與娛樂漁船北洋號發生擦撞，造成漁船船頭破損嚴重，而當時娛樂漁船16名釣客及1名船長，共17人均安，經由緊急通報漁業電台求援，稍早海巡隊已指派巡防艇前往戒護，另外也已通報海軍光華六號釐清肇事原因，而漁船在晚間8時半許抵達碧砂漁港停泊。

(中時)