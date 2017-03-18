SBL》裕隆聽牌蒙黑影 賀夫控訴對方恐嚇
1場攸關誰能聽牌的關鍵比賽，竟然莫名其妙變成恐嚇事件！裕隆18日以65比59力退台啤，取得3勝2敗聽牌優勢，只要19日第6戰再贏，裕隆就可晉級今年總冠軍賽面對達欣，沒想到末節的1次雙方技術犯規，竟然變成恐嚇事件。
打到最後7分35秒，台啤洋將李恩提前犯滿畢業，沒想到最後4分47秒，只見台啤教練周俊三與裕隆洋將賀夫場邊互罵，結果兩人各被吹1次技術犯規，這剛好是賀夫第5犯，讓他氣沖沖地犯滿離場，幸好裕隆仍然留住勝利。
賀夫賽後怒罵周俊三威脅要讓他受傷，「當時我走到他旁邊，他竟然跟我說，假如我再做1次背後封阻對方的動作，就叫球員修理我，我只是回答他，『反正我們贏定了！』兩人沒有詛咒，也沒怒罵，接著就被吹技術犯規。」
賀夫坦承這是1次愚蠢的技術犯規，但他不能理解的是，為何兩人都沒說任何髒話或不好聽的字眼，就要被吹技術犯規，「反正我明天會狠狠踢他們的屁股，等著瞧吧！」他用的回嗆口氣與字眼，感覺也跟威脅沒什麼兩樣。
裕隆執行教練魏永泰當然要幫賀夫護航，「我本來要罵賀夫太衝動，後來知道他是因為被對方威脅弄受傷，也就不怪他了，我想大家都想認真地打比賽，不需要有無謂的挑釁，更不要用惡言或恐嚇語氣對待球員。」
呂政儒也替賀夫大喊不平，「我想三哥自己過去也是很好的球員，更是令人尊重的國家隊教練，卻仍不能這樣威脅球員才對。」
相較於裕隆的不滿，周俊三賽後的回應相當油條，問他到底跟賀夫說了什麼？他的回答令人噴飯，「反正我就說『ABC』，然後他說『EFG』，就這樣互說英文而已，沒有激將法，看來我的功力還需要繼續修練。」
(中時電子報)
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