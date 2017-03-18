馬英九要吳敦義救黨？馬辦：非寄望單一人選

馬辦發言人徐巧芯表示，國民黨重新再起，並非只寄望單一人選。（本報系資料照片）

前總統馬英九18日出席前副總統吳敦義參選國民黨主席的誓師大會，致詞時提到「敦義兄讓我們能夠真正的把黨救回來」，被外界解讀為是否挺吳，但馬辦18日補充表示，馬前總統「真正把黨救回來」的意思，是呼籲所有黨主席候選人正派選舉，不做出傷害黨內同志及黨形象的事。

馬辦發言人徐巧芯表示，馬前總統認為3年來國民黨遭遇到相當大的挫敗，現在是國民黨最艱難的時刻，但仍然有6位優秀的同志勇於競選黨主席，願意面對挑戰並承擔責任，他感到相當欣慰。他期待6位候選人能夠同心協力，拋棄個人私利，以黨的未來為重，共同努力一起帶領國民黨重新再起，並非只寄望單一人選。

徐巧芯表示，馬前總統「真正把黨救回來」的意思，是呼籲所有黨主席候選人正派選舉，不做出傷害黨內同志及黨形象的事。

徐巧芯重申馬前總統的立場，對於本次黨主席選舉，馬前總統認為每一位候選人都相當優秀，並沒有特定支持的人選。馬前總統也憂心目前選舉的發展，如不導正，將會嚴重傷害黨的形象。

(旺報)