這是第一次！賞紫藤花、螢火蟲一次滿足

去年紫藤花盛開的美景。（民眾提供）

目前紫藤花的現況。（瑞里茶壺民宿提供）

因受氣候影響，原預定在3月盛開的嘉義縣梅山鄉瑞里山區的紫藤花只開3成，但特別的是，今年紫藤花的盛開期與螢火蟲季重疊，因此兩種美麗景象，將可一次盡收眼底！

阿里山國家風景區管理處，今天舉辦「紫螢風華 春之饗宴」宣傳晚來的紫藤花季。阿管處文峰遊客中心總管李南輝預告，今年紫藤花最大期預估3月下旬起到4月中，因這段期間剛好與瑞里螢火蟲季重疊，遊客可安排白天看花，晚上賞螢，建議遊客可提早預約民宿，因為機會難得。

(中時)