提勒森會王毅 提合作為川習會鋪路

美國國務卿提勒森今天於北京表示，期盼在美國總統川普與中國國家主席習近平通電話的基礎上，構築美中關係，秉持合作精神，探索有共同利益的領域，處理兩國分歧。

國務院稍早公布提勒森（Rex Tillerson）與中國外交部長王毅會談前的簡短談話內容。

提勒森表示，美中關係40年前歷史性的展開，這期間在不對抗、不衝突與相互尊重的基礎上，已建立非常積極的關係，且總尋求雙贏。期待從川普與習近平那通重要且長時間的電話討論開始，構築雙方關係。

提勒森指出，雙方有許多機會探索有共同利益的領域，也要處理兩國間有分歧處，他知道，在這些討論中，他和王毅會秉持合作精神，希望能促成兩國元首間的討論。

這是提勒森上任以來首度訪問中國，也是他首次亞洲行的最後一站。在北韓核威脅與南韓政治動盪的背景下出訪，如何處理北韓挑釁行為，是他此行重點。

他在首站日本時說，過去應對北韓的外交作為失敗，必須有新方法；抵達南韓時他直奔南、北韓對峙的板門店非軍事區，更直言美國過去的「戰略忍耐」已經結束，如果北韓的挑釁行為達一定程度，動用軍事是選項之一。

提勒森轉赴北京前、川普更在他的上述談話後在推特發文批評北韓行徑惡劣，中國卻少有幫忙。

北京期望盡快於4月初安排非正式訪問的「川習會」，這也是提勒森此行重點。但法新社日前報導指出，「川習會」最終能否拍板定案仍協調中，相關官員表示，兩國在北韓議題上有分歧，再加上會面消息事先走漏讓人不滿，習近平最終能否訪美，提勒森這趟北京行是關鍵。1060318

(中央社)