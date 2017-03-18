美國安局打臉川普 指英助竊聽無稽
美國指控英國政府通訊總部在大選期間協助竊聽現任總統川普一事遭自家人否認，美國國家安全局（NSA）副局長雷吉特今天接受媒體訪問時稱之為「徹頭徹尾的無稽之談」。
對於前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在2016年美國總統大選期間竊聽他電話的說法，川普（Donald Trump）始終支持這項沒有證據的指陳。他的發言人16日則引述媒體報導說，英國政府通訊總部（GCHQ）在背後協助竊聽。
路透社報導，雷吉特（Richard Ledgett）告訴英國廣播公司新聞（BBC News），認為英國參與竊聽川普的想法「實在太瘋狂了」。
雷吉特表示：「相信這是因為完全不了解各國情報單位彼此之間的工作關係所造成。這種想法完全忽略了『英國政府會同意如此做嗎？』的政治現實。」
他說，監聽川普對英國政府一點好處都沒有，還可能會付出代價。
即將退休的雷吉特說：「如果這樣做，那就真是蠢到不行了。」
美國國家安全局現任和前任官員都形容川普政府與情報部門之間的關係尖銳且對立。（譯者：中央社周慧盈）1060318
(中央社)
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