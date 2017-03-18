稱吳敦義能救黨 馬辦：非寄望單一人選

前總統馬英九今天出席前副總統吳敦義參選國民黨主席誓師大會說，「敦義兄能真正的把黨救回來」。馬英九辦公室發言人徐巧芯說，是希望6位候選人一起努力，非寄望單一人選。

國民黨主席選舉520投開票，除了吳敦義外，國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜、前立委潘維剛都表態參選。馬英九先前受邀出席郝龍斌競選辦公室成立大會，支持動向引發外界關注。

徐巧芯晚間補充說明指出，馬英九認為3年來國民黨遭遇到相當大的挫敗，現在是國民黨最艱難的時刻，但仍然有6位優秀的同志勇於競選黨主席，願意面對挑戰並承擔責任，他感到相當欣慰，並期待6位候選人能夠同心協力，拋棄個人私利，以黨的未來為重，共同努力一起帶領國民黨重新再起，並非只寄望單一人選。

她表示，馬英九「真正把黨救回來」的意思，是呼籲所有黨主席候選人，正派選舉，不做出傷害黨內同志及黨形象的事。

徐巧芯重申馬英九立場，對於這次黨主席選舉，馬英九認為每一位候選人都相當優秀，並沒有特定支持的人選。馬英九也憂心目前選舉的發展，如不導正，將會嚴重傷害黨的形象。1060318

(中央社)