稱吳敦義能救黨 馬辦：非寄望單一人選
前總統馬英九今天出席前副總統吳敦義參選國民黨主席誓師大會說，「敦義兄能真正的把黨救回來」。馬英九辦公室發言人徐巧芯說，是希望6位候選人一起努力，非寄望單一人選。
國民黨主席選舉520投開票，除了吳敦義外，國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜、前立委潘維剛都表態參選。馬英九先前受邀出席郝龍斌競選辦公室成立大會，支持動向引發外界關注。
徐巧芯晚間補充說明指出，馬英九認為3年來國民黨遭遇到相當大的挫敗，現在是國民黨最艱難的時刻，但仍然有6位優秀的同志勇於競選黨主席，願意面對挑戰並承擔責任，他感到相當欣慰，並期待6位候選人能夠同心協力，拋棄個人私利，以黨的未來為重，共同努力一起帶領國民黨重新再起，並非只寄望單一人選。
她表示，馬英九「真正把黨救回來」的意思，是呼籲所有黨主席候選人，正派選舉，不做出傷害黨內同志及黨形象的事。
徐巧芯重申馬英九立場，對於這次黨主席選舉，馬英九認為每一位候選人都相當優秀，並沒有特定支持的人選。馬英九也憂心目前選舉的發展，如不導正，將會嚴重傷害黨的形象。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。