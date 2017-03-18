北韓問題 提勒森王毅各有堅持
美國國務卿今天說，關於北韓，中國聲明追求「半島無核化」，美國希望共同努力實現；他也當著中國外交部長王毅的面說，美國會繼續倡導人權與宗教自由的普世價值。
國務院稍早公布兩人在會談後聯合記者會上的發言，根據美方資料，提勒森在會前的公開談話及會後和王毅共同召開的聯合記者會上，都未談及有關「台灣」的議題，多以北韓為主。
提勒森說，朝鮮半島局勢已達危險程度，解決這一威脅有急迫感，他感謝王毅在討論時真誠表達中方看法；而中國對半島問題也聲明要致力於實現「半島無核化」，美國希望和中國共同努力，改變北韓的發展。
他在記者會上致詞時則主動提到，美、中這世界上最大的兩個經濟體，雙方都須促進穩定與成長，並有一個公平分享、正面的貿易關係。
當著王毅的面，提勒森還說，雙方也討論到有關處理海事爭議和航行與飛越自由，須堅持以規則為基礎的重要性；提勒森還說，「我明確表示，美國將繼續提倡人權和宗教自由等普世價值觀。」
根據美方資料，透過翻譯，王毅在回答大陸央視記者提問時則說，半島核問題本質是美國和朝鮮間的問題，中國作為朝鮮半島的近鄰和負責任大國，多年來已投入大量精力和努力尋求解決問題。
王毅的談話，形同反駁美國總統川普不斷指責中國在協助遏制北韓上沒盡力的批評。
他還說，聯合國安理會已做成制裁決議，但同時，決議也明確規定要恢復談判、緩和緊張局勢，他認為，所有相關各方都有義務，執行制裁的同時也要重啟談判。
王毅強調，不管什麼情況，必須繼續致力於外交手段，以尋求和平解決，這是得確認的重要原則，他也當著提勒森的面指出，希望所有各方、「包括美國的朋友，能以冷靜頭腦綜觀全局，判斷局勢並作出明智決定。」
提勒森在訪問北京前於南韓曾說，北韓的威脅如果達到一定程度，動用軍事是美國考慮的選項。1060318
(中央社)
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