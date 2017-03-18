成功漁港捕獲「人臉魚」 網友好奇：到底是什麼品種

台東縣成功漁港日前有漁船捕獲一尾罕見的魚，民眾將照片貼在臉書地方社群，引起討論。(圖/取自中央社)

這張「人臉魚」照片於社群上掀起話題討論！近來台東縣成功漁港，有漁民捕獲一尾有著奇特外觀的魚，其頭部乍看竟宛如人臉一般，引起熱烈討論；事後有民眾將其分享至臉書地方社群，盼有人能解答，這條魚到底是什麼品種？

據《中央社》報導，台東縣成功漁港近來捕獲一尾不知名的「人臉魚」，引起熱議。對此，水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，從照片來看，判斷應是瀕危的台灣扁鯊，屬於深海底棲性魚類，是台灣及鄰近海域特有種；但因毫無經濟價值，也不容易賣出，建議漁民若不慎捕獲應儘快放生。

(中時電子報)