打造夢幻婚禮 南非舉辦博覽會

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南非第16屆婚禮博覽會日前隆重揭幕，吸引近萬人次入場參觀與洽談。有些準新娘由父母陪同前來，更多是一對對準新人穿梭場內，為打造一場夢幻婚禮開啟新的人生而忙碌。

此次有近300家廠商參展，商品包羅萬象，應有盡有，舉凡與婚禮有關商品無一遺漏，包括婚紗、捧花、香檳、巧克力、婚禮蛋糕、骨董禮車、禮桌布置、彩色氣球以及無人機空拍攝影等。

每個商家無不精心裝扮自己的攤位，使出渾身解數，務求吸引新郎新娘的目光，駐足攀談。

現場同時舉辦婚紗走秀，婀娜多姿的專業模特兒們輪流穿著100多件婚紗與晚禮服現身，來賓可依照自己喜好記下婚紗設計師名字，事後與對方聯繫。

當其中1名走秀模特兒在伸展台上轉身，展現禮服身後腰際的大蝴蝶結時，全場女性觀眾驚呼連連。美麗的蝴蝶結充分體現了新娘的嬌羞與甜蜜。

婚禮博覽會總監康寧漢（Amanda Cunningham）接受中央社記者採訪時說：「婚禮市場前途無量，過去16年來成長迅速。博覽會集結所有婚禮所需，方便新人一次完成婚禮準備。許多新人在博覽會至少耗去4個小時，一家家仔細比較。」

南非是彩虹國度，婚禮博覽會也不例外，展出多種族傳統文化的新郎新娘禮服。

白人設計師莎妮特（Sanette）向記者表示，南非有11種不同族群文化，每種文化都應受到重視，每件新人的禮服也應反映這個文化特色，而不是讓新娘以為婚紗只有白色一種選擇。

她說：「依據南非當地習俗，大部分新娘必須參加兩次婚禮，一次遵循男方風俗，一次依照女方風俗。17年來，我們盡力為她們設計出符合兩場婚宴的禮服。」

她採用黑人傳統圖案布匹，用心設計出色彩鮮明、花團錦簇的新娘禮服。原本擔心記者拍照會影響她的設計版權，一聽說是與台灣民眾分享這些漂亮禮服時，她放心笑了，因為台灣很難買到非洲圖案的布匹。

女孩們不分種族膚色，對婚禮充滿羅曼蒂克憧憬，明知所費不貲，卻都心甘情願為自幼所期盼的婚禮付出大筆金額，毫不手軟。

針對這種心情，主辦單位依據多年策展豐富經驗，對準新娘們提出3點建議。首先，必須對自我需求做好市場調查後再列出預算；其次，要儘早預約婚禮規畫師，避免臨陣慌亂和大失所望；最後，婚禮代表新生活開始，不要因為大肆鋪張的婚禮犧牲新生活。人生不是只有婚禮。1060318

(中央社)