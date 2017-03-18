完成監督條例 林飛帆：現是最好時間點
三一八學運領袖林飛帆今天在學運3週年晚會上表示，盼民進黨政府記得當時的承諾，特別是監督條例，此刻兩岸關係降到冰點，是完成民主法治規範最好的時間點。
三一八學運今晚正好屆滿3週年，經濟民主連合、民主維新、島國前進等民間團體，今天晚上7時在立法院青島東路側門外舉辦「318三週年，監督條例不能再等」晚會，現場人數逾百人。
相較於3年前的震驚全國的行動，今晚的晚會則十分平靜，群眾或站或坐在舞台前，靜靜聽台上的演講或在旁小組討論，偶而跟隨主持人高呼口號，而時代力量立委黃國昌及當年學運領袖林飛帆、陳為廷，則都坐在前排聽演講。
在「我們要一個答案」政黨論壇中，由於除時代力量黨團外，其實各黨團皆未派代表與會，主辦單位還特地準備民進黨總召柯建銘的人形立牌擺在台上。
黃國昌表示，由國民黨團排審兩岸協議監督條例很荒謬，不知國民黨是要給民進黨難看，還是有其他目的。因為時代力量支持要擴大讓其他委員會聯席審查，不同意由內政委員會單獨審查，下週將請立法院長蘇嘉全邀集協商。
然而就在黃國昌上台的時候，現場則飄起雨來，台下的民眾紛紛撐起傘，但並未離去，而林飛帆、陳為廷兩人則共撐一把傘，繼續坐在前排聆聽黃國昌的演說。整個晚會約在晚上9時30分平和結束，民眾在會後紛紛找林飛帆、陳為廷合照。
林飛帆在接受媒體訪問時表示，盼民進黨政府記得當時的承諾，特別是監督條例，此刻兩岸關係降到冰點，是最好的時間點，把應該要完成的民主法治規範建構起來，盼民進黨不會錯失機會。1060318
(中央社)
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