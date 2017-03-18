旗山養鴨場檢出H5N2 撲殺4457隻鴨

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高雄市旗山區養鴨場執行上市前檢驗，昨天檢出H5陽性反應，今天確認屬H5N2亞型，是高市第3起禽流感確診案例，4457隻鴨隻已全數撲殺完畢，並同步執行消毒及監測工作，防止疫情擴散。

高雄市動保處說，雖然目前國內禽流感疫情稍有緩和，但部分肉鴨產地縣市仍有零星案例發生；旗山徐姓養鴨業者因數日前申請鴨隻上市前禽流感檢測，經主動通知動保處派員採樣送驗後，昨天傍晚檢測結果呈H5陽性反應，並經確認屬H5N2亞型。

動保處說，這批鴨隻共計4457隻，全數於今天完成撲殺作業，並將針對案例場周邊1公里內養禽場執行全面性採樣檢測工作，3公里內養禽場進行逐一訪視，防堵疫情擴散。1060318

(中央社)