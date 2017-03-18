土耳其建世界最長吊橋 將達2023公尺

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土耳其今天動工興建自稱為世界最長的吊橋，橫跨歐亞分界的達達尼爾海峽（Dardanelles）。

這座吊橋是土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）所支持一連串大手筆基礎建設的最新1項計畫，此時動工正逢土國舉行總統擴權公投之前1個月。

當局預期，建橋工程將在2023年完成，屆時將是國父凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）建立現代土耳其共和國100週年。

為配合竣工年份2023年，這座吊橋的跨距將是2023公尺。

這種跨距足稱世界最長吊橋，將超越不足2000公尺的日本明石海峽大橋。1060318

(中央社)