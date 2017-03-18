法總統大選民調：中間派馬克宏有望勝出
法國今天公布民調顯示，社會黨總統候選人阿蒙（Benoit Hamon）支持度持續下滑，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）則可能贏得大選。
BVA為法國Orange電信所做民調顯示，阿蒙首輪選舉支持度下滑1個百分點至12.5%，極右派黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）以26%居冠，其次是馬克宏25%，保守派費雍（Francois Fillon）19.5%。
根據這份民調，馬克宏能打進第2輪決選，並以62%對38%打敗雷朋。
法國憲法委員會今天確認，11位候選人得以參與法國總統大選首輪選舉。首輪選舉將於4月23日舉行。
憲法委員會主席法畢斯（Laurent Fabius）宣布的候選人包括雷朋、馬克宏、費雍等。
得票率最高的前2人將能進入5月7日的決選。（譯者：中央社蔡佳伶）1060318
(中央社)
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