飛彈快艇與漁船擦撞 海軍調查釐清責任

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海軍一艘飛彈快艇今天晚間在北部海域和海釣娛樂船擦撞，無人受傷。海軍艦隊指揮部表示，針對意外事件，海軍與海巡署均立即調查釐清責任。

海軍艦隊指揮部今天晚間表示，所屬131艦隊飛彈快艇78艇晚間7時左右於北部海域執行任務期間，與本國籍海釣娛樂船北洋號發生擦碰，人員均無損傷。據了解，飛彈快艇本身也無太大損傷。

海軍艦隊指揮部表示，針對意外事件，海軍與海巡署均立即調查釐清責任，並通令各艦艇確實注意風險管控，提高危機意識，以維艦艇航行安全。1060318

(中央社)