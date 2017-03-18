飛彈快艇碰撞娛樂漁船 漁船受損

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娛樂漁船北洋號今天晚間7時多在鼻頭角北方約9浬遭飛彈快艇78艇（FACG78）碰撞，北洋號船頭嚴重受損，所幸船上20人沒有受傷，北洋號在晚間8時50分安全返抵碧砂漁港。

基隆海巡隊今天晚間7時27分接獲基隆漁業電台通報後，立即調派船艇趕赴現場，晚間8時，海巡隊在深澳北方6.7浬處發現北洋號。

據船長表示，北洋號搭載包含4名船員和16名釣客共20人，船頭受到嚴重擦撞，但無立即危險。

基隆海巡隊所屬3555艇隨即在船側戒護北洋號返港，北洋號於晚間8時50分順利抵達碧砂漁港，海巡隊同時通知偵緝組，並會同海軍相關單位前往海軍碼頭採證相關跡證，以釐清案情。

海軍艦隊指揮部表示，所屬131艦隊飛彈快艇78艇，晚間7時多在北部海域執行任務時，與本國籍海釣娛樂船北洋號發生擦碰，人員均無損傷。

海軍艦隊指揮部指出，針對意外事件，海軍將與海巡署立即調查以釐清責任，同時也將通令各艦艇確實注意風險管控，提高危機意識，以維護艦艇航行安全。1060318

(中央社)